Маунт — о переходе в «Манчестер Юнайтед»: ради этого момента я работал долгое время

Полузащитник Мэйсон Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, за последние несколько месяцев стало ясно, что я не вхожу в планы «Челси». Как только я узнал, что «Юнайтед» заинтересованы во мне, то принял это решение. Это большой клуб, в котором играли крутые, культовые футболисты. Я хотел быть частью «Манчестера» с самого начала. И, очевидно, попасть в команду пораньше, чтобы подготовиться к началу предсезонки, тоже было моей главной целью.

Самым важным для меня было попасть в клуб и быть готовым в первый же день, иметь возможность встретиться со всеми игроками, менеджером и приступить к работе. У нас впереди большой сезон, и мы хотим выигрывать трофеи, хотим добиться успеха. Так что да, для меня было действительно важно быть здесь в первый день и сразу же начать [подготовку к сезону].

За «Юнайтед» выступало так много легендарных игроков. Я наблюдал за ними в молодости и был их фанатом. Так что, очевидно, сейчас я чувствую нечто особенное, находясь здесь. Ради этого момента я работал долгое время, начиная с тех пор, как был маленьким ребёнком. Смотря в будущее, я чувствую волнение», — приводит слова Маунта официальный сайт «Манчестер Юнайтед».