Канчельскис — о Марио в «Зените»: сейчас нет понятий, за деньги готовы родную мать продать

Бывший футболист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«А что, кому-то непонятно, что «Зенит» может предложить больше денег? Это всем понятно. Зачем «Зениту» Марио? Он в ЦСКА провёл великолепные сезоны, помогал команде. В сборной хорошо играл. Если возраст не влияет, есть силёнки и ведёт правильный образ жизни, то почему бы не взять?

Всегда спрашивают: почему «Зенит» не берёт молодых, не ставит своих. Слушайте, есть финансирование, есть деньги. Платят — вот всех и берут. Если нет денег, то не берут. Не берут же «Пари НН», «Химки» и «Урал» Фернандеса, так как не смогут его содержать. Это простые вещи.

Слова Марио, что если играть в России, то только за ЦСКА? Конечно, ему должно быть стыдно. За слова нужно отвечать. У нас при Советском Союзе были какие-то понятия в футболе. Сейчас нет никаких понятий, сейчас есть только деньги и всё. Больше ничего. Это у нас нельзя было из «Спартака» уйти в «Динамо» (Киев) или из «Торпедо» в ЦСКА — это были понятия. Сейчас нет такого — одни деньги, деньги, деньги. Марио должно быть стыдно за те слова, которые он сказал. Не знаю, как воспримут этот переход болельщики. Сейчас за деньги готовы и родную мать продать. Жалко, к сожалению. Но что поделать — жизнь сейчас такая», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.