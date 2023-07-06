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Хави: «Барселона» не фаворит Лиги чемпионов, но мы настроены на реванш

Хави: «Барселона» не фаворит Лиги чемпионов, но мы настроены на реванш
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о целях клуба на ближайший сезон. Кроме того, наставник каталонской команды рассказал о давлении, которое испытывают игроки.

«Это «Барса». Благословенное давление. В «Барселоне» всегда нужно стремиться к идеальному выступлению. От нас будут требовать этого, и это нормально.

Нам нужно сделать шаг вперёд. На мой взгляд, с подкреплением в лице новых футболистов мы сможем стать сильнее. Мы настроены на реванш в Лиге чемпионов. Наша цель — выиграть её. Мы не скрываем этого. Увидим, как далеко мы можем зайти. Для нас нет никаких 1/8 финала или четвертьфиналов — только выход в финал. Мы не фавориты. И особенно — из-за последних двух лет», — приводит слова Хави Sport.es.

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