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«Локомотив» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 17:00

«Локомотив» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 6 июля, в контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Локомотива» это третий контрольный матч на летних сборах. Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с омским «Иртышом» (1:1) и победила астраханский «Волгарь» (4:2). «Балтика» ранее уступила «Сочи» со счётом 0:1 и проиграла «Шиннику» — 0:1.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Балтика» финишировала второй в Мелбет Первой лиге и в новом сезоне будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

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