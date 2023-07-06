«Локомотив» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 июля, в контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для «Локомотива» это третий контрольный матч на летних сборах. Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с омским «Иртышом» (1:1) и победила астраханский «Волгарь» (4:2). «Балтика» ранее уступила «Сочи» со счётом 0:1 и проиграла «Шиннику» — 0:1.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Балтика» финишировала второй в Мелбет Первой лиге и в новом сезоне будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.