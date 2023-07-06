Агент Фернандеса: я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Марио ни в чём не виноват
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, рассказал о переговорах о будущем футболиста. Ранее появилась информация, что Фернандес подпишет контракт с «Зенитом».
«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс Головлёв звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Марио. Он ни в чём не виноват.
Что касается будущего Марио, давайте мы решим всё в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — приводит слова Машаду Sport24.
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