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Шунин: грустно, что за спиной не кричат фанаты так, как кричали раньше

Шунин: грустно, что за спиной не кричат фанаты так, как кричали раньше
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался об отсутствии активных фанатов на стадионе.

«Грустно, что за спиной не кричат так, как кричали раньше. Фанатов не хватает на трибунах. Понятно, что оформлять карту болельщика неудобно, есть ряд причин, по которым её не хотят делать. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы они приходили на стадион, гнали нас вперёд, погружали соперников в некомфортную обстановку», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги бойкотируют матчи после внедрения персонифицированной карты болельщика для прохода на стадион. Карта болельщика стала обязательна на всех матчах РПЛ с 1 декабря 2022 года.

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