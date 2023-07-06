Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карсаков: не буду осуждать Фернандеса за переход в «Зенит», но думал, он вернётся в ЦСКА

Карсаков: не буду осуждать Фернандеса за переход в «Зенит», но думал, он вернётся в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Карсаков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«Я думал, что Марио Фернандес вернётся в ЦСКА. Он должен решать сам, но для ЦСКА это огромная потеря. Я тренировал детей в ЦСКА, и все любили Марио. Он тоже всегда вёл себя достойно. Но принимать решение должен он сам — это ведь не просто так. Он много сделал для ЦСКА. Буду надеяться, что он вернётся в ЦСКА.

После того как он столько всего сделал для клуба, болельщикам следует отнестись к этому спокойнее. Сколько у нас футболистов, сделавших много для клуба и затем ушедших? Такое уже было. Жалко, печально, но не буду осуждать Марио за переход в «Зенит». Жизнь футболиста коротка», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«В России буду играть только за ЦСКА». В соцсетях припомнили Марио Фернандесу его слова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023