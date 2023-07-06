Карсаков: не буду осуждать Фернандеса за переход в «Зенит», но думал, он вернётся в ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Карсаков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».
«Я думал, что Марио Фернандес вернётся в ЦСКА. Он должен решать сам, но для ЦСКА это огромная потеря. Я тренировал детей в ЦСКА, и все любили Марио. Он тоже всегда вёл себя достойно. Но принимать решение должен он сам — это ведь не просто так. Он много сделал для ЦСКА. Буду надеяться, что он вернётся в ЦСКА.
После того как он столько всего сделал для клуба, болельщикам следует отнестись к этому спокойнее. Сколько у нас футболистов, сделавших много для клуба и затем ушедших? Такое уже было. Жалко, печально, но не буду осуждать Марио за переход в «Зенит». Жизнь футболиста коротка», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 6 июля 2023
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