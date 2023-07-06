Будете ли вы считать Марио Фернандеса предателем, если он перейдёт в «Зенит»?

Сегодня, 6 июля, появилась информация, что защитник Марио Фернандес, ранее выступавший за московский ЦСКА, перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

Отмечается, что 32-летний футболист заключит трёхлетнее соглашение с санкт-петербургским клубом. Его заработная плата составит € 2 млн в год. Кроме того, у Фернандеса будет возможность попасть в заявку «Зенита» на встречу за Суперкубок России. Это случится, если защитник успешно пройдёт медосмотр.

Напомним, ещё ранее появилась информация, что в санкт-петербургском клубе россиянин может получать € 2,5 млн в год, а само соглашение будет заключено на два года. ЦСКА, как отмечается, предлагал лишь € 1,5 млн в год.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.