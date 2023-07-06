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Дмитрий Кузнецов раскритиковал руководство ЦСКА за переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Дмитрий Кузнецов раскритиковал руководство ЦСКА за переход Марио Фернандеса в «Зенит»
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«Реакция болельщиков ЦСКА сейчас абсолютно понятна. Но вспомните мои слова, когда Марио переходил в «Интернасьональ». Было понятно, что он ещё где-то поиграет. Меня почему-то болельщики ЦСКА называли некомпетентным. Пусть теперь задают вопросы руководству клуба, почему так произошло. Нужно спрашивать людей, которые договорились, что он вернётся исключительно только в ЦСКА. Вот и результат. Пусть руководство ЦСКА теперь и отвечает», — сказал Дмитрий Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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