Шунин: было бы неплохо получить должность в клубе ― спортивного директора, например

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о планах на будущее.
«Контракт у меня ещё на год, здоровье позволяет, проблем с весом нет, я максимально профессионально отношусь к себе, часто и много тренируюсь. Пока организм позволяет играть, почему не продолжать? Как минимум этот год контракта я точно должен отработать на 100%, чтобы ко мне не было никаких вопросов – мне же за это зарплату платят (смеётся).
Главное, чтобы мои мысли совпадали с мыслями руководства. Буду стараться делать всё, чтобы мы с клубом двигались вперёд вместе, а руководство не думало о том, чтобы от меня избавиться.
Тренером у меня точно нет желания становиться, хотя тренером вратарей мог бы быть, но не хочу. А вот получить должность в клубе было бы неплохо ― спортивного директора, например. Хочется не связывать себя с ежедневными тренировками, но при этом быть рядом с командой», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июля 2023
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