Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина пополнит заявку Португалии, Испании и Марокко на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина пополнит заявку Португалии, Испании и Марокко на проведение ЧМ-2030 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Украина присоединится к совместной заявке Португалии, Испании и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Instant Foot в «Твиттере».

Это одна из двух заявок. Вторую представят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Ранее от выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира отказалась Саудовская Аравия. Представители страны считают, что им будет сложно конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко. У Саудовской Аравии была совместная заявка с Грецией и Египтом.

Отметим, что окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Последний чемпионат мира, прошедший зимой 2022 года, выиграла Аргентина. Команда обыграла Францию в серии пенальти.

Материалы по теме
Стала известна причина отказа Саудовской Аравии от идеи проведения ЧМ-2030
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023