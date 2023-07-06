Украина пополнит заявку Португалии, Испании и Марокко на проведение ЧМ-2030 по футболу
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Украина присоединится к совместной заявке Португалии, Испании и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Instant Foot в «Твиттере».
Это одна из двух заявок. Вторую представят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.
Ранее от выдвижения своей кандидатуры на проведение чемпионата мира отказалась Саудовская Аравия. Представители страны считают, что им будет сложно конкурировать с совместной заявкой Португалии, Испании и Марокко. У Саудовской Аравии была совместная заявка с Грецией и Египтом.
Отметим, что окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
Последний чемпионат мира, прошедший зимой 2022 года, выиграла Аргентина. Команда обыграла Францию в серии пенальти.
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