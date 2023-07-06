Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может стать одноклубником Криштиану Роналду — Венези

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может стать одноклубником Криштиану Роналду — Венези
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Аль-Насру», сообщает журналист Джуниор Венези на своей странице в «Твиттере». Бразилец может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Отмечается, что заинтересованность в Клаудиньо проявляет также «Аль-Иттихад Джидда». Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» провёл переговоры с представителями полузащитника.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» набрал 70 очков и выиграл золотые медали турнира. Петербуржцы завоевали звание чемпионов России в пятый раз подряд.

Материалы по теме
Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023