«Враньё». В ЦСКА ответили на слухи о том, что армейцы отказались от подписания Фернандеса

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в официальном телеграм-канале прокомментировал слухи о том, что армейцы отказались от подписания Марио Фернандеса. По сообщениям СМИ, именно после этого «Зенит» включился в переговоры с российским защитником.
«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это враньё. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату в размере € 1,5 млн в год, что составляло на € 1 млн меньше, чем предложение «Зенита». Позже стало известно, что санкт-петербургский клуб даст защитнику контракт на три года и примерно € 2 млн в год.
- 6 июля 2023
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