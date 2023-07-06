«Реал» объявил о переходе турецкого таланта Арды Гюлера

«Реал» Мадрид на официальной странице в «Твиттере» объявил о переходе полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера.
Отмечается, что 18-летний футболист подписал контракт на пять лет — до 2029 года. Гюлер присоединится к мадридцам немедленно.
Ранее журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» сообщил, что «Реал» заплатит за турка € 20 млн. Кроме того, «Фенербахче» должен получить ещё 20% за перепродажу полузащитника в другой клуб. Плюс в сделку будут включены другие бонусы.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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