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Владислав Радимов: никому ничего Фернандес не должен, он в состоянии помочь «Зениту»

Владислав Радимов: никому ничего Фернандес не должен, он в состоянии помочь «Зениту»
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Российский тренер Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«Начнём с того, что никому ничего Фернандес не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде. Это раз. То, что это футболист, который доказал свою состоятельность, тоже оспаривать мы не будем.

Что касается того, перейдёт он или нет, давайте дождёмся официальной информации. Но то, что это хороший футболист и он в состоянии помочь «Зениту», отрицать глупо», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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