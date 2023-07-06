Смородская — о Фернандеше: он ужасный человек и лжец

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о претензиях к ней со стороны экс-полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша.

«Мы ничего не делали противозаконного с контрактом Фернандеша. Это такой неприятный тип людей, которые не могут держать язык за зубами. Он всячески пытается наговаривать неправду и обвинить меня в том, чего я не делала.

Мануэл — ужасный лжец. Как человек он ужасен, поэтому комментировать его нападки не хочется», — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее португальский хавбек заявил, что Смородская пыталась обмануть его на зарплате, а после, когда сделать этого не получилось, организовала слежку за игроком, чтобы поймать футболиста за каким-либо нарушением и разорвать с ним контракт.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За железнодорожников он провёл 132 матча, в которых отметился 33 голами.