Смородская — о Фернандеше: он ужасный человек и лжец

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о претензиях к ней со стороны экс-полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша.
«Мы ничего не делали противозаконного с контрактом Фернандеша. Это такой неприятный тип людей, которые не могут держать язык за зубами. Он всячески пытается наговаривать неправду и обвинить меня в том, чего я не делала.
Мануэл — ужасный лжец. Как человек он ужасен, поэтому комментировать его нападки не хочется», — приводит слова Смородской Sport24.
Ранее португальский хавбек заявил, что Смородская пыталась обмануть его на зарплате, а после, когда сделать этого не получилось, организовала слежку за игроком, чтобы поймать футболиста за каким-либо нарушением и разорвать с ним контракт.
Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За железнодорожников он провёл 132 матча, в которых отметился 33 голами.
- 6 июля 2023
-
18:17
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:40
-
17:31
-
17:27
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:20
-
15:16