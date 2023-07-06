Президент «Атлетико»: не думаю, что Мората перейдёт в клуб из Серии А

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном трансфере нападающего Альваро Мораты в итальянский чемпионат.
«У нас нет новостей о будущем Мораты. Однако некоторые трансферные слухи меня очень удивляют. Я не думаю, что он поедет в Италию», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны «Милана».
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