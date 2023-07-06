«Факел» презентовал новую форму

Воронежский «Факел» продемонстрировал новую форму на сезон-2023/2024.

Домашний комплект формы выполнен в традиционных бело-синих цветах с изображением огня на передней стороне футболки. Гостевой комплект — полностью синий, вратарская форма сделана в серо-чёрных цветах.

Техническим спонсором «Факела» выступает испанская компания Kelme. С воронежским клубом она работает с 2023 года, ранее «Факел» экипировала Puma.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.