«Факел» презентовал новую форму
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Воронежский «Факел» продемонстрировал новую форму на сезон-2023/2024.
Домашний комплект формы выполнен в традиционных бело-синих цветах с изображением огня на передней стороне футболки. Гостевой комплект — полностью синий, вратарская форма сделана в серо-чёрных цветах.
Техническим спонсором «Факела» выступает испанская компания Kelme. С воронежским клубом она работает с 2023 года, ранее «Факел» экипировала Puma.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем российском дивизионе. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.
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