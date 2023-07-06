Экс-игрок «Спартака» Морозов: Джикия — это не уровень красно-белых

Экс-футболист «Спартака» Геннадий Морозов рассказал, в каких компонентах должен прибавить капитан красно-белых Георгий Джикия.

«Какое самое большое разочарование прошлого сезона? Оборона «Спартака», защитники деградируют на глазах. Даже Джикия? А почему вы решили, что он хороший защитник? Он меня тоже разочаровал, пока он не уровень «Спартака». Из-под него очень много голов забивается. В какой-то момент будто выключается, хотя он борется, делает много подкатов, но этого мало.

Позиционных ошибок много, их надо исправлять и выкладываться на тренировках. Ему надо прибавлять, тем более он капитан. Разрушать легко, а созидать тяжело. Всё идёт из детского футбола, там не доработали. А потом ругают тренеров, надо у детей программу подготовки менять, чтобы во взрослом возрасте не мучились с ними. Тренеру некогда объяснять простые вещи, защитник в команду должен приходить готовым футболистом», — цитирует Морозова Legalbet.

В прошедшем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.