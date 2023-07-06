Чинквини: Черышев хочет играть в Италии, но его травмы стали проблемой для «Венеции»

Итальянский менеджер Оресте Чинквини прокомментировал ситуацию с будущим российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева. Он считает, что 32-летнему футболисту будет непросто остаться в итальянском клубе.

«Отлично знаю Черышева, Денис хочет играть в Италии, в Европе. Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, всё-таки Венеция — невероятный город, один из красивейших в мире. Но там ему будет не так просто задержаться, в прошлом сезоне на количество его игрового времени сильно повлияли травмы, он был слишком долго травмирован, что стало большой проблемой как для него, так и для клуба, — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Черышева 24 матча за «Венецию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Ранее появилась информация, что Черышев может покинуть «Венецию».