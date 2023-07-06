Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка: Бальбуэна будет помогать расти нашим центральным защитникам

Марцел Личка: Бальбуэна будет помогать расти нашим центральным защитникам
Марцел Личка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение защитника Фабиана Бальбуэны в московскую команду.

«Я очень рад, что Фабиан вернулся в клуб. Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определённо добавит нам опыта. Здесь его все отлично помнят, ведь он был одним из лучших защитников в РПЛ.

Мне говорили, что он и в раздевалке «Динамо» был лидером, так что теперь наряду со Смоловым, Паршивлюком и Шуниным будет передавать опыт нашей молодёжи и помогать расти нашим центральным защитникам», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.

Материалы по теме
«Динамо» объявило о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023