Марцел Личка: Бальбуэна будет помогать расти нашим центральным защитникам

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение защитника Фабиана Бальбуэны в московскую команду.
«Я очень рад, что Фабиан вернулся в клуб. Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определённо добавит нам опыта. Здесь его все отлично помнят, ведь он был одним из лучших защитников в РПЛ.
Мне говорили, что он и в раздевалке «Динамо» был лидером, так что теперь наряду со Смоловым, Паршивлюком и Шуниным будет передавать опыт нашей молодёжи и помогать расти нашим центральным защитникам», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.
Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.
- 6 июля 2023
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