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Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2023/2024

Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2023/2024
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Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2023/2024. Первые матчи 25 июля проведут «Локомотив» и «Урал», а также «Пари НН» и «Динамо». Начало матчей – в 18:30 мск. Групповой раунд турнира продлится до 2 ноября.

Команды сыграют в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Расписание матчей, время – московское

1-й тур

25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» – «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» – «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» – «Ахмат»

26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» – ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» – «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» – «Рубин»

27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» – «Спартак»

2-й тур

8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» – «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» – «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» – «Пари НН»

9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» – «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА – «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» – «Краснодар»

10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» – «Балтика»

3-й тур

29 августа, вторник

15:00. Группа B. «Рубин» – «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» – «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» – «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» – «Динамо»

30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» – ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» – «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» – «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» – «Зенит»

4-й тур

19–21 сентября
Группа А. «Оренбург» – «Факел»
Группа А. ЦСКА – «Сочи»
Группа В. «Рубин» – «Ростов»
Группа В. «Урал» – «Локомотив»
Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» – «Зенит»
Группа D. «Краснодар» – «Динамо»
Группа D. «Пари НН» – «Спартак»

5-й тур

3–5 октября
Группа А. «Факел» – ЦСКА
Группа А. «Сочи» – «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» – «Ростов»
Группа В. «Урал» – «Рубин»
Группа С. «Зенит» – «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»
Группа D. «Динамо» – «Спартак»
Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»

6-й тур

31 октября – 2 ноября
Группа А. ЦСКА – Оренбург
Группа А. «Сочи» – «Факел»
Группа В. «Ростов» – «Урал»
Группа В. «Локомотив» – «Рубин»
Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» – «Ахмат»
Группа D. «Динамо» – «Пари НН»
Группа D. «Спартак» – «Краснодар»

Точные даты и время начала матчей 4-6-го туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России будут определены позднее, сообщается на сайте РФС.

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