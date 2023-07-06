«Аталанта» объявила о подписании Колашинаца

Боснийский защитник Сеад Колашинац стал новым игроком «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Аталанта» тепло приветствует Колашинаца в клубе и желает ему наилучших выступлений в футболке нашей команды», — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, 30-летний футболист присоединился к бергамаскам на правах свободного агента. Защитник подписал с «Аталантой» контракт сроком на три года.

В сезоне-2022/2023 на счету Колашинаца 41 матч за «Марсель» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось ещё об одном возможном трансфере «Аталанты».