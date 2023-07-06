Анатолий Воробьёв: ни о каком предательстве Марио Фернандеса не может идти и речи
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьёв высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Как известно, тигры любят одиночество, а львы живут в прайде. Видимо, сознание Фернандеса ближе к львиному. Он решил пополнить бразильский прайд «Зенита», тем более в этом прекрасном городе очень много скульптур львов. Ни о каком предательстве речи быть не может. Даже из «Селтика» в «Глазго Рейнджерс» и обратно отдельные особи переходят», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».
Российский защитник десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. Сообщалось, что он подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.
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