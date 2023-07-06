«Сочи» обыграл «Ленинградец» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и «Ленинградцем». Встреча проходила на тренировочной арене клуба из Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл новичок «Сочи» нападающий Иван Игнатьев. Россиянин забил уже на пятой минуте игры, но к середине первого тайма гости восстановили равенство в счёте. В начале второго тайма защитник «Сочи» Тимофей Маргасов снова вывел хозяев вперёд, а через 20 минут Мигел Силвейра забил третий гол команды Дмитрия Хохлова. Под занавес встречи Маргасов оформил дубль и таким образом поставил точку в матче.

«Сочи» завершил прошлый сезон на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. «Ленинградец» по итогам кампании-2022/2023 поднялся в Первую лигу, заняв первое место в группе 2 Второй лиги.