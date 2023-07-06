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«Факел» уверенно обыграл тамбовский «Спартак» в закрытом товарищеском матче

«Факел» уверенно обыграл тамбовский «Спартак» в закрытом товарищеском матче
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Сегодня, 6 июля, прошёл товарищеский матч между воронежским «Факелом» и тамбовским «Спартаком». Встреча проходила в Воронеже в закрытом режиме. Хозяева оформили уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме воронежцы открыли счёт благодаря усилиям Максима Максимова. Уже во втором тайме хозяева заработали пенальти. К «точке» подошёл Александр Долгов. И он сумел реализовать 11-метровый удар.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Для воронежской команды эта кампания стала первой за последний 21 год в высшем дивизионе чемпионата России. В стыковых матчах «Факел» обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и остался в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак Тм
Тамбов, Россия
1:0 Максимов – 0'   2:0 Долгов – 46'
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