Тарханов — об Абаскале: в первой половине сезона он раскрепостил и сплотил «Спартак»

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Весной случился провал. В первой половине сезона испанец команду раскрепостил, сплотил, наладил отношения в коллективе. Весной надо было добавить во всё это футбола, почерка, игры. Пока не получилось», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
После первого круга чемпионата России-2022/2023 «Спартак» шёл на втором месте, уступая «Зениту» семь очков. За данный отрезок команда одержала десять побед (на пять больше, чем в играх второго круга). По итогам национального первенства красно-белые финишировали на третьем месте, отстав от чемпиона, питерского «Зенита», на 16 очков. Московская команда опередила «Ростов», занявший четвёртое место, на одно очко.
- 6 июля 2023
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