Зарема Салихова: будет топ-связка на скамейке «Зенита» Бакаев — Фернандес

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на новость о переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Блёкло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать своё недовольство бесплатными хот-догами. А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – цитирует Салихову Metaratings.

Сегодня, 6 июля, появились первые новости о переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».

С ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие на чемпионате мира — 2018.