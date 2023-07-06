Зарема Салихова: будет топ-связка на скамейке «Зенита» Бакаев — Фернандес

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на новость о переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Блёкло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.
Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать своё недовольство бесплатными хот-догами. А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – цитирует Салихову Metaratings.
Сегодня, 6 июля, появились первые новости о переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».
С ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие на чемпионате мира — 2018.
- 6 июля 2023
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:24
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:36
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:46
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:10
-
19:06