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«Интер» подписал хавбека сборной Италии Фраттези

«Интер» подписал хавбека сборной Италии Фраттези
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Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези перешёл в «Интер». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, сделка представляет собой аренду до лета 2024 года с обязательством выкупа за € 25 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Фраттези 38 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. На счету 23-летнего полузащитника шесть игр в футболке национальной команды Италии.

Ранее сообщалось об интересе «Интера» к голкиперу «Шахтёра».

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