«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Хёйлунну. В клубе уверены в сделке

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз попытается подписать нападающего «Аталанты» и сборной Дании Расмуса Хёйлунна, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на этот раз представители манкунианцев предложат за молодого форварда € 60 млн. В клубе уверены, что бергамаски пойдут на подобную сделку. «Красные дьяволы» видят в датском нападающем приоритетную трансферную цель.

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйлунна 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось об отказе «Аталанты» после первого предложения «Манчестер Юнайтед».