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«Милан» объявил о переходе Ромеро на правах свободного агента

«Милан» объявил о переходе Ромеро на правах свободного агента
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Итальянский «Милан» объявил о переходе аргентинского полузащитника Луки Ромеро, выступавшего в прошлом сезоне за «Лацио».

18-летний полузащитник покинул «Лацио» в связи с истечением сроков контракта. К «россонери» аргентинец присоединился на правах свободного агента. Соглашение Ромеро с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года.

За «россонери» аргентинский полузащитник будет выступать под 18-м игровым номером. За два года, проведённых в «Лацио», Лука принял участие в 14 матчах с учётом всех соревнований и забил один гол.

«Милан» прошлый сезон завершил на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А, набрав 70 очков. «Лацио» стал вторым, чемпионский титул выиграл «Наполи». Из высшего итальянского дивизиона выбыли «Сампдория» и «Кремонезе».

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