Деклан Райс пройдёт медобследование для «Арсенала» в эту пятницу

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, завтра, 7 июля, футболист пройдёт медобследование. Все необходимые для заключения сделки документы будут подписаны в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что Деклан Райс станет самым дорогостоящим приобретением в истории «Арсенала», а также самым дорогим игроком с английским паспортом.
Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят «Вест Хэму» € 122 млн за английского полузащитника. В минувшем сезоне Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
С «молотобойцами» 24-летний английский полузащитник выиграл Лигу конференций и был признан лучшим игроком этого турнира.
- 6 июля 2023
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:24
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:36
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:46
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:10
-
19:06