Деклан Райс пройдёт медобследование для «Арсенала» в эту пятницу

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, завтра, 7 июля, футболист пройдёт медобследование. Все необходимые для заключения сделки документы будут подписаны в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что Деклан Райс станет самым дорогостоящим приобретением в истории «Арсенала», а также самым дорогим игроком с английским паспортом.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят «Вест Хэму» € 122 млн за английского полузащитника. В минувшем сезоне Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

С «молотобойцами» 24-летний английский полузащитник выиграл Лигу конференций и был признан лучшим игроком этого турнира.