Экс-защитник «Рубина» Александров: Хвича в РПЛ всех возил, теперь в Италии. Он топ-звезда

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров, ранее выступавший за «Рубин», поделился впечатлениями от навыков бывшего вингера казанской команды Хвичи Кварацхелии, на данный момент выступающего за «Наполи».
«Такой талант, и на уровне Российской Премьер-Лиги… Конечно, он всех возил, раз и в Италии теперь всех возит.
Вдохновляет ли меня Хвича? У нас всё-таки разные позиции. Но вообще без разницы, на какой позиции играешь — всё равно можешь выделиться и должен стремиться быть сильнее всех.
Хвича ещё молодой, будет прогрессировать, и всё у него будет отлично. Топ-звезда, сто процентов, — приводит слова Александрова Sport24.
В сезоне-2022/2023 на счету Кварацхелии 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Грузинского вингера признали лучшим игроком сезона в Серии А.
- 6 июля 2023
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