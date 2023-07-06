Стартовала продажа билетов на матч женских сборных России и Ирана

Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на первый в истории российского женского футбола матч национальной команды России со сборной Ирана, сообщается на официальном сайте РФС.
Игра пройдёт 14 июля в Казани на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Билеты доступны для приобретения на сайте Кассир.ру.
Стадион «Центральный» откроет свои двери для зрителей в 13:30 мск. Болельщиков ждёт развлекательная программа, зона спортивных аттракционов, мастер-классы, красочная церемония открытия, конкурсы, подарки и сюрпризы. Для посещения матча карта болельщика не потребуется.
Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.
Люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС.
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