Стартовала продажа билетов на матч женских сборных России и Ирана

Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на первый в истории российского женского футбола матч национальной команды России со сборной Ирана, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра пройдёт 14 июля в Казани на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Билеты доступны для приобретения на сайте Кассир.ру.

Стадион «Центральный» откроет свои двери для зрителей в 13:30 мск. Болельщиков ждёт развлекательная программа, зона спортивных аттракционов, мастер-классы, красочная церемония открытия, конкурсы, подарки и сюрпризы. Для посещения матча карта болельщика не потребуется.

Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.

Люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС.