Кассьерра: лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита»

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о работе под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две.

Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы. В других странах Европы тоже достаточно талантливых наставников, не только в России, но я полностью сфокусирован на выступлениях за «Зенит», — приводит слова Кассьерры RT.