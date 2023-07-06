Кассьерра: лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита»

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о работе под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две.
Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы. В других странах Европы тоже достаточно талантливых наставников, не только в России, но я полностью сфокусирован на выступлениях за «Зенит», — приводит слова Кассьерры RT.
- 7 июля 2023
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 6 июля 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:24
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:02