«Атлетико» объявил о переходе Моуриньо

«Атлетико» подписал центрального защитника «Расинга Монтевидео» Сантьяго Моуриньо. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

«Моуриньо является выдающимся центральным защитником, физически сильным футболистом, который не отказывается вступать в единоборства. Из матча в матч он демонстрирует качественную оборонительную игру и умение хорошо обращаться с мячом.

Добро пожаловать, Сантьяго!» — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, «матрасники» заключили соглашение с 21-летним уругвайским игроком сроком на пять лет (до конца июня 2028 года).

В сезоне-2022/2023 на счету Моуриньо 14 матчей за «Расинг Монтевидео» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн. Новичок «Атлетико» вызывался в сборную Уругвая, но на поле не выходил.

Ранее мадридский клуб объявил о сотрудничестве с бывшим защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.