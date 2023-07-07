Болельщики с ажиотажем встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Ахли» Роберто Фирмино получил тёплый приём от местных болельщиков.

31-летний бразильский форвард этим летом покинул «Ливерпуль» в связи с истечением сроков контракта и перешёл на правах свободного агента в «Аль-Ахли». Официально о переходе Фирмино было объявлено 5 июля, нападающий заключил с клубом трёхлетний контракт.

Приехав в Саудовскую Аравию, бразилец обнаружил, что болельщики с большим нетерпением ждали его появления. Когда нападающий вышел из автомобиля, группа фанатов окружила его и начала с ним фотографироваться. Под напором толпы Фирмино, улыбаясь, согласился сделать многочисленные фотографии.

В «Ливерпуле» Роберто провёл восемь лет, он отыграл за «красных» 362 матча во всех соревнованиях, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи. С мерсисайдским клубом бразилец побеждал в английской Премьер-лиге, выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.