Кассьерра: не всё получилось в этом сезоне, но это подстёгивает проявить себя ещё лучше

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как реагирует на критику со стороны.
«Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не всё получилось, но это только подстёгивает в новом сезоне проявить себя ещё лучше.
Я привык вести себя скромно, не реагировать на заявления со стороны. Прекрасно понимаю: прошлый сезон был не лучшим в плане результативности. Было много моментов, когда мяч попадал в каркас или просто не шёл в ворота. Для меня главное — приносить пользу коллективу. Это футбол. Не всегда удаётся забивать», — приводит слова Кассьерры RT.
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