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«Арсенал» продлил контракт с Салиба — The Athletic

«Арсенал» продлил контракт с Салиба — The Athletic
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«Арсенал» продлил контракт с защитником Вильямом Салиба, сообщает The Athletic.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до конца июня 2027 года. Зарплата футболиста по новому контракту составит € 11,5 млн в год. Опция продления контракта не предусмотрена, также в нём не прописаны отступные. Официальное заявление «канониров» ожидается в пятницу, 7 июля.

В сезоне-2022/2023 на счету Салиба 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал».

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