Кассьерра: «Зенит» — та команда, которая всегда сражается за первые места

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

«Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула ещё во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда «Расинг» брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе «Аякса» не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией.

Для меня это очень важная веха, достижение. Но я понимаю, что «Зенит» — та команда, которая всегда сражается за первые места. Очень хочется повторить прошлогодний успех и в будущем сезоне, присовокупив к нему ещё и Кубок России. Но всё это уже в прошлом: готовимся к новому сезону и настраиваемся на игру с ЦСКА за Суперкубок России», — приводит слова Кассьерры RT.