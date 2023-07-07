Балахнин: переход Марио Фернандеса в «Зенит» — однозначное предательство

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Думаю, он способен выступать на высшем уровне. Я не знаю, насколько это действительно надо «Зениту», так как еврокубков сейчас нет. Так, может, лучше брать и готовить молодых футболистов на перспективу в текущих условиях? В команде уже десять бразильцев, это самый настоящий перебор. Уже какая-то бразильская команда, должны же быть в клубе россияне, иначе смысл всего этого? Можно же параллельно готовить молодых футболистов. Он игрок хорошего уровня, в краткосрочной перспективе он точно поможет команде.
Могу ли я назвать подобный шаг со стороны игрока предательством? Однозначно. Я в этой ситуации нейтральное лицо, но всё равно делать такой шаг… Для меня это точно предательство. У каждого свои принципы, но мне такой шаг понять трудно.
Скорее всего, он поступает так из-за денег, но, опять же, я не вижу в этом смысла. Заработаешь ты больше на 30 серебреников, а дальше что?» — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
- 7 июля 2023
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 6 июля 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
22:01