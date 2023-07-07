Кассьерра: какая атмосфера царит в коллективе, заметно по нашим действиям на поле в играх

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об атмосфере в команде.

«Какая атмосфера царит в коллективе, заметно по нашим действиям на поле в играх. Это видно невооружённым глазом. Можно говорить по-испански, по-португальски, по-русски — нет никакого языкового барьера. Легионеры могут произносить некоторые фразы на русском, а россияне, в свою очередь, выучили достаточное количество иностранных слов. На поле есть язык футбола. Он понятен всем. Все прекрасно общаются, и каждый может пошутить. У нас очень дружный коллектив.

На самом деле, сложно выделить кого-то одного. Со всеми партнёрами отлично ладим. Но если говорить про отношения за пределами поля и базы, то Вильмар Барриос — мой ближайший друг, с ним мы много чего обсуждали», — приводит слова Кассьерры RT.