«Арсенал» подписал контракт с россиянином, проведшим шесть лет в Чехии

Тульский ПФК «Арсенал» подписал контракт с 28-летним полузащитником Владиславом Лёвиным, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок первые шаги в футболе делал в школе столичного «Торпедо». В 2010 году подписал первый профессиональный контракт с московским «Динамо». С дублем бело-голубых Лёвин дважды брал золотые медали молодёжного первенства России.

В 2017 году новичок «Арсенала» перебрался в чемпионат Чехии и выступал за такие клубы как «Млада-Болеслав», «Высочина», «Богемианс 1905» и «Словацко». В составе последнего в сезоне-2021/22 Владислав стал обладателем Кубка Чехии. Всего на счету полузащитника более 100 матчей в высшем дивизионе Чехии.

В минувшем сезоне Лёвин поучаствовал в девяти встречах «Словацко» в чемпионате и одной в Кубке страны, но последний раз появлялся на поле в ноябре. В 2023 году он ещё не играл.