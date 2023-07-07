Португалия разгромила Италию и вышла в полуфинал юношеского Евро U-19

На Мальте проходит чемпионат Европы-2023 среди юношей до 19 лет. В группе A были сыграны матчи второго тура.

Португалия разгромила Италию со счётом 5:1 на стадионе «Сентенари» в Та-Кали. Благодаря этой победе она гарантировала себе выход в полуфинал.

Мальта уступила Польше 0:2 и потеряла шансы выйти в плей-офф. Игра также проходила на стадионе «Сентенари» в Та-Кали.

Португалия лидирует в турнирной таблице с шестью очками, у Италии и Польши по три набранных балла, у Мальты – ноль.

Третий тур в группе А состоится 9 июля. Португалия сыграет с Мальтой, а Италия – с Польшей.

7 июля на юношеском Евро U-19 пройдут матчи группы B Греция – Испания (начало в 19:00 мск) и Исландия – Норвегия (начало в 22:00 мск).