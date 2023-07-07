Португалия разгромила Италию и вышла в полуфинал юношеского Евро U-19
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На Мальте проходит чемпионат Европы-2023 среди юношей до 19 лет. В группе A были сыграны матчи второго тура.
Португалия разгромила Италию со счётом 5:1 на стадионе «Сентенари» в Та-Кали. Благодаря этой победе она гарантировала себе выход в полуфинал.
U19 ЧЕ-2023. Группа A
06 июля 2023, четверг. 19:00 МСК
Португалия U19
Окончен
5 : 1
Италия U19
0:1 Липани – 6' 1:1 Рибейру – 35' 2:1 Са – 57' 3:1 Браш – 68' 4:1 Феликс – 88' 5:1 Гонсалвеш – 90+1'
Удаления: нет / Липани – 44'
Мальта уступила Польше 0:2 и потеряла шансы выйти в плей-офф. Игра также проходила на стадионе «Сентенари» в Та-Кали.
U19 ЧЕ-2023. Группа A
06 июля 2023, четверг. 22:15 МСК
Мальта U19
Окончен
0 : 2
Польша U19
0:1 Стшалек – 59' 0:2 Пенько – 81'
Удаления: Сайклуна – 61' / Матыевич – 21'
Португалия лидирует в турнирной таблице с шестью очками, у Италии и Польши по три набранных балла, у Мальты – ноль.
Третий тур в группе А состоится 9 июля. Португалия сыграет с Мальтой, а Италия – с Польшей.
7 июля на юношеском Евро U-19 пройдут матчи группы B Греция – Испания (начало в 19:00 мск) и Исландия – Норвегия (начало в 22:00 мск).
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