«ПСЖ» дал гневный ответ на письмо Мбаппе об отказе продлить контракт с клубом

«ПСЖ» дал гневный ответ на скандальное письмо нападающего клуба Килиана Мбаппе о том, что он не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

«Это правда, что мы обсуждали очень амбициозный контракт, который мы смогли реализовать лишь частично, учитывая условия трансферного окна и нормативные ограничения Франции и Европы. Условия, полностью находились вне нашего контроля, но, несмотря на это, мы постарались удовлетворить твои требования в отличие от того, что мы сделали бы для любого другого игрока», — говорится в тексте письма.

По данным источника, парижане спустя три недели написали форварду ответное письмо, в котором выразили недовольство действиями Мбаппе, а также указали на ущерб, который причинило это письмо клубу.

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