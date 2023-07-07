Милсон уходит из «Пари НН» в тель-авивский «Маккаби»

Ангольский нападающий Милсон, права на которого принадлежат российскому «Пари Нижний Новгород», должен перейти в тель-авивский «Маккаби» в случае успешного прохождения медицинского осмотра, сообщает официальный сайт израильского клуба. 23-летний форвард согласовал личные условия контракта, рассчитанного на три года с опцией продления.
Милсон дебютировал во взрослом футболе в португальском «Маритиму» в 2020 году. В 2022 году нападающий перешёл в «Пари Нижний Новгород», в составе которого сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. С февраля нынешнего года форвард выступал в аренде в турецком «Анкарагюджю», где на его счету 12 встреч во всех турнирах и пять забитых мячей.
Милсон также три раза играл за сборную Анголы и отметился одним голом.
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