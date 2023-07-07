Швайнштайгер считает, что спад сборной Германии связан с приездом Гвардиолы в «Баварию»

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал причины спада в игре национальной команды.

«Я думаю, что произошло много изменений. Когда Гвардиола присоединился к мюнхенской «Баварии», все считали, что мы должны играть в футбол с короткими передачами и всё такое. Мы теряли наши ценности. Я думаю, что большинство других стран смотрели на Германию как на бойца, что мы можем бежать до конца. За последние семь – восемь лет мы забыли о наших сильных сторонах. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться, и это одна из причин спада», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

Напомним, на минувшем ЧМ-2022 в Катаре национальная команда Германии не смогла выйти из группы.

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