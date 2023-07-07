«Челси» проявил интерес к нападающему «Арсенала» Балогуну

«Челси» заинтересован в принадлежащем «Арсеналу» 22-летнем американском нападающем Фоларине Балогуне, сообщает FootballTransfers. «Синие» начали переговоры с представителями игрока.
Минувший сезон Балогун провёл на правах аренды в «Реймсе». В составе клуба форвард принял участие в 37 матчах в Лиге 1, забив 21 гола и отдав две результативные передачи. Балогун стал четвёртым лучшим бомбардиром чемпионата Франции минувшего сезона. Также он сыграл в двух встречах Кубка страны, где забил один мяч.
Балогун считает, что не сможет играть регулярно за «Арсенал», пока там выступает Габриэл Жезус, но также не хочет снова уходить в аренду.
В июне он выиграл Лигу наций КОНКАКАФ в составе сборной США, где забил один из голов в финале в ворота Канады.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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