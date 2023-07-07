The Athletic: «Милан» предложил «Вильярреалу» € 25 млн за переход Чуквезе

«Милан» отправил предложение «Вильярреалу» за переход нигерийского атакующего полузащитника Самуэля Чуквезе. Итальянский клуб готов заплатить € 25 млн за трансфер футболиста, сообщает The Athletic.
У 24-летнего игрока остался один год по контракту, по сообщениям Чуквезе захотел перейти в другой клуб. Самуэль уже согласовал предварительные условия по контракту с миланским клубом.
Нигериец выступает за испанский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне вингер провёл 50 матчей во всех турнирах, где отметился 13 голами и 11 результативными передачами.
«Милан» также близок к покупке американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Личные условия соглашения футболиста с «россонери» были достигнуты ранее, после чего игрок попросил ускорить переговоры. Они перешли в финальную стадию после того, как «Милан» предложил английскому клубу € 22 млн за трансфер 24-летнего футболиста сборной США.
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