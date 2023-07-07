Габриэл Жезус связал уход из «Манчестер Сити» в «Арсенал» с решениями Гвардиолы

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, почему покинул «Манчестер Сити».
«В матче с «ПСЖ» Гвардиола выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего.
После того как он назвал состав, я даже не смог поесть. Я пошёл в отдельную комнату, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошёл с ума.
Я не разминался. Не делал это с холодной головой, просто стоял. Мне было плохо. Играли 0:0. Через пять минут после начала второго тайма Мбаппе забил – 1:0. Гвардиола позвал меня.
Я отдал ассист и забил, мы перевернули игру и выиграли 2:1. Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Такого было много, это нелегко. Это очень сложно. Тогда я и решил, что больше не хочу оставаться в «Ман Сити», – приводит слова Жезуса ESPN.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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